Der Kreistag des Altmarkkreises hat unlängst einen neuen Seniorenbeirat gewählt. Nicht mehr mit dabei ist die ehemalige Vorsitzende Christa Schindler. Geräuschlos verschwand sie von der Bildfläche.

Traurig: Kein Dank für Ehrenamt im Seniorenbeirat des Altmarkkreises

Salzwedel. - „Ich bin nur 1,54 Meter groß, aber gerade habe ich das Gefühl, ich wäre nur noch 1,50 Meter“, beschreibt Christa Schindler ihre Verfassung mit Blick auf ihr Ausscheiden aus dem Seniorenbeirat des Altmarkreises. Am 8. Oktober wurde dieser mit der Wahl des neuen Seniorenbeirats durch den Kreistag offiziell besiegelt.