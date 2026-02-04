An den Außenwänden der Freydank’schen Villa in Salzwedel zeigen sich erhebliche Schäden. Die Stadtverwaltung hat den Untergrund untersuchen lassen. Ist das Gebäude noch sicher?

Salzwedel. - An mehreren Stellen der Freydank’schen Villa in Salzwedel, in der die Stadt- und Kreisbibliothek untergebracht ist, zeigen sich große Risse im Mauerwerk. Zwischen dem Hauptgebäude und dem Anbau klafft ein meterlanger, teilweise mehrere Zentimeter breiter, senkrechter Riss, der vom Dach bis zum Sockel reicht. Auch am Hauptgebäude sind Schäden zu sehen. Ist die Nutzung des Gebäudes noch sicher?