Party auf mehreren Etagen Pumpe-Neueröffnung - So steht's um die Großraumdisco in Salzwedel

Die Renovierung der einstigen Diskothek geht in den Endspurt. Eine Familie arbeitet mit Helfern an der Wiedereröffnung. Sogar ein Stück „Vollmond“ zieht in den Partytempel. Steffen Putzker aka DJ Mesic hat einiges vor, ein Ziel klar vor Augen. Die Altmärker dürfen gespannt sein.