Mehr als 7.000 Euro kostet die Gebäude-, Feuer-, Sturm- und Leitungswasserversicherung für den Bürgermeisterhof in Salzwedel jährlich.

Salzwedel - Der Bürgermeisterhof-Verein ächzt unter einer horrenden Versicherungsrechnung und bittet die Stadt deshalb um finanzielle Unterstützung. Die Salzwedeler Kantorei will im September das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn aufführen und braucht dafür rund 10.000 Euro, um ein großes Orchester sowie drei Gesangssolisten zu engagieren. Die Salzwedeler Tafel bittet die Stadt um 5.000 Euro zur Finanzierung von Nebenkosten ihres Standortes in der Schillerstraße. Und schließlich bräuchte der Pfotenhilfeverein wohl 5.000 Euro Zuschuss für Tierarztkosten, Verpflegung und Unterbringung von in Obhut genommenen Katzen.