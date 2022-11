Stendal: Wende im Hells Angels Prozess

Am Landgericht Stendal ist der Prozess gegen das Salzwedeler Hells Angels-Mitglied Kay Schweigel fortgesetzt worden.

Stendal/Salzwedel - Bevor die Vernehmung des 28-jährigen Deutschen begann, ließ Richter Ulrich Galler, Vorsitzender Richter am Landgericht in Stendal, den Mann aufstehen und die Ärmel hochkrempeln. Es ging darum festzustellen, dass er sehr ähnliche Tätowierungen hat wie der Angeklagte. Die Tattoos spielten in vorangegangenen Zeugenaussagen eine wichtige Rolle bei der Identifizierung des mutmaßlichen Täters.