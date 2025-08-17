Klädens Brandbekämpfer feiern Jubiläum und die Tradition mit Auszeichnungen und Beförderungen, Festmenü, Technikschau, Tanz und Spiel.

Viel Engagement nahe Arendsee: Klädener feiern ihre Helden von der Feuerwehr

David Wuthe (ab Zweiter von links), Annett Schünke und Swen Pietschmann werden von Staatssekretär Klaus Zimmermann (links) und Arendsees Bürgermeister Norman Klebe führ ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Kläden. - Auszeichnungen am laufenden Band gab es am Sonnabend zur 135-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Kläden. Staatssekretär Klaus Zimmermann vom Innenministerium heftete Annett Schünke, Swen Pietschmann und Wehrleiter David Wuthe die Ehrenspange des Landesfeuerwehrverbandes für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement an. Welche Überraschungen es noch gab.