Virtuelles Erleben in historischen Häusern

Das Freilichtmuseum in Diesdorf wird digital zeitgemäßer aufgestellt. Das Erlebnis für die Besucher soll sich so intensivieren.

Das weitläufige Gelände des Freilichtmuseums in Diesdorf. Künftig soll ein Medienbegleiter die Besucher durch das Areal, die Häuser und die Ausstellungen führen.

Diesdorf - Der Kreis investiert 50 000 Euro in eine neue Homepage und die Entwicklung eines Medienbegleiters für das Freilichtmuseum Diesdorf. Ein Aufgabe, die mit der Demografie zu tun hat, denn es gibt immer weniger Zeitzeugen, die sich noch an das Leben auf dem Lande in früheren Zeiten erinnern können, sagt Keissprecherin Birgit Eurich auf Anfrage der Volksstimme.