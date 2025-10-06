weather regenschauer
  4. Altmark-Film mit Oscar-Nominierung: Von „ergreifend“ bis „langweilig“: Film „In die Sonne schauen“ polarisiert.

Entweder man liebt ihn, oder man ist genervt - dazwischen gibts kaum was. Auch Volksstimme-Redakteure haben den in Neulingen gedrehten Film gesehen. Was sie fühlen.

06.10.2025, 18:00
Eine Szene aus dem Oskar nominierten Kinofilm „In die Sonne schauen“.
Eine Szene aus dem Oskar nominierten Kinofilm „In die Sonne schauen“. Foto: Filmproduktion

Salzwedel/me. - Schon gut fünf Wochen ist er im Kino zu sehen und läuft immer noch zweimal wöchentlich im Filmpalast: „In die Sonne schauen“ ist für Kino-Inhaberin Barbara Bode schon jetzt ein großer Erfolg, unabhängig von der Oskar-Nominierung und ob er den Preis bekommt. Das Publikum ist da allerdings geteilter Meinung. Das gilt auch für die Redakteure der Volksstimme.