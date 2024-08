Altmark/Wendland/VS. - 37 Ausstellungen an 26 Orten: Das bietet das mittlerweile zwölfte Festival Wagen & Winnen, das vom 6. bis 8. September stattfinden wird. Die Kunstperlen in der Altmark und im Wendland werden von 150 Künstlern und Künstlergruppen präsentiert, teilen die Organisatoren mit. Auch in diesem Jahr werden die Veranstaltungsorte östlich und westlich des Grünen Bandes, das einst Deutschland teilte, zu finden sein, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Kunst im ländlichen Raum

Ziel des besonderen Festivals, das von Ehrenamtlichen organisiert wird, sei es, Kunst in den ländlichen Raum zu bringen, verrät Heinrich Herbrügger vom Wagen&Winnen-Verein. Zu entdecken seien Zeichnungen, Malerei, Druckkunst, Objekt- und Videokunst, Musik, Fotografie, Keramik- und Bronzearbeiten sowie praktisches Kunsthandwerk, macht er auf einen Besuch neugierig. Die Ausstellungsräume seien ebenso wie die Auswahl an bildender und darstellender Kunst vielseitig und sehenswert. Die Palette reiche vom historischen Speicher über das kleine Atelier, die restaurierte Scheune, den ländlichen Hof bis hin zum privaten Garten.

Von Langendorf an der Elbe bis Oebisfelde

Die Ausstellungen erstrecken sich von Langendorf an der Elbe im Norden bis Oebisfelde im Süden, von Schrampe im Osten bis Gavendorf im Westen. Zwei Bundesländer verbinden sich zu einem Kunst- und Kulturspektakel.

Kunst steht beim Festival Wagen & Winnen auch 2024 im Mittelpunkt. Foto: Veranstalter

Acht Veranstaltungsorte in Salzwedel

Salzwedel bietet acht Veranstaltungsorte und damit die meisten aller beteiligten Städte und Dörfer. Ausstellungen gibt es im Rathaus, im Bürgermeisterhof, im Café Frida, in der Buchbinderei Sylvia Juhl, im Gerlach-Speicher, im Studio Zeitgenössische Kunst, in der Kultur-Nische und Szene sowie in der Galerie und dem Atelier Gabi Meyer. Deshalb ist die Hansestadt wohl auch erneut für das Eröffnungsevent auserkoren worden. Dieses werde im historischen Rathaus stattfinden, kündigen die Organisatoren an: und zwar am Freitag, 6. September, ab 19 Uhr im Innenhof. Der Zugang erfolge über die Straße An der Mönchskirche. Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining habe zugestimmt, dass dieser Ort genutzt werden könne, bedanken sich die Vereinsmitglieder. „Damit setzt Wagen & Winnen seine Tradition fort, historische und/oder denkmalgeschützte Gebäude mit Kunst und Kultur zu beleben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, teilen sie weiter mit. Im Innenhof und im Kreuzgang des Salzwedeler Rathauses wird zudem die zentrale Ausstellung zu sehen sein. Vier Anlaufstellen gibt es in Kaulitz: in Kaulitz 13 Kuhdamm Cowlitz, in Kaulitz 13b Kaulitzer Kunst Werk, in Kaulitz 44 Galerie Kirde_Robot und in Kaulitz 49 Hof an den Eichen. Je zwei Punkte sind in Molitz (Molitz 18 Hof Demant und Molitz 24 Galerie Helga Geissler) sowie Satemin (Satemin 41 Kleines Atelier Anke Hofer sowie Satemin Alte Scheune) zu finden.

Festival über drei Tage ab 6. September

Das Festival findet an den drei Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Hinzu kommen Abendveranstaltungen. Es werde auch Abweichungen geben, weil nicht alle Ausstellungsräume über den gesamten Zeitraum öffnen können, teilen die Ehrenamtlichen mit.

Wer sich für Kunst interessiert, sollte sich auf jeden Fall vorher mit den Angeboten beschäftigen und sich dann seine eigene Fahrtroute zusammenstellen. Die aktuellsten Informationen gibt es übrigens im Netz unter www.wagen-winnen-altmark.de.