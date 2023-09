Größer, bunter, vielfältiger: Das Kunstfestival Wagen & Winnen geht am kommenden Wochenende in die nächste Runde. Mit einem breiten Programm laden die Organisatoren ein, Landstrich und Leute besser kennzulernen.

Wagen & Winnen: Kulturfest an 39 Orten in Altmark und Wendland

Salzwedel - Convivere – zu deutsch Zusammenleben: So lautet des Motto des diesjährigen Kunstfestivals Wagen & Winnen. Und dieses Motto lebt die Veranstaltungsreihe, wie kaum eine zweite in der Region. Führt sie doch Orte und Menschen zusammen, lässt über den eigenen Tellerrand schauen und öffnet die Augen für Neues.

Kunst und Kultur als Bindeglied

Das ist es auch, was Heinrich Herbrügger daran schätzt. „Wir wollen Grenzen überwinden“, so der Mitorganisator. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Denn Wagen & Winnen ist gewachsen, hat längst nicht nur Ausstellungsorte im Altmarkkreis, sondern ebenso in Niedersachsen und im Landkreis Stendal. Kunst und Kultur als Bindeglied.

Eröffnungsparty in der Kultur-Nische in Salzwedel

Am Freitag ist es wieder so weit, wenn der Startschuss in der inoffiziellen Kulturhauptstadt der Altmark fällt. Denn das große Eröffnungsevent 2023 findet abermals in Salzwedel statt. In diesem Jahr ab 19 Uhr in der Kultur-Nische. „Dort wollten wir 2020 schon eröffnen“, so Heinrich Herbrügger. Doch, wie seinerzeit so häufig, sprach die Pandemie dagegen.

„Die Kultur-Nische ist ein schöner lauschiger Platz“, befindet der Mitorganisator im Gespräch mit der Volksstimme. Ein Ort, an dem sich Kunst- und Kulturinteressenten auch außerhalb des Festivals treffen, sich vernetzten und Pläne schmieden. Eine kulturelle Denkfabrik im Herzen der alten Hansestadt, beheimatet zwischen Fachwerk und Lehm mit viel Enthusiasmus.

Jener Ort soll das kulturelle Highlight von Wagen & Winnen 2023 werden. „Trinken für Kunst und Kultur“, nennt es Heinrich Herbrügger. Denn die Eröffnungspartys sind stets Garant für viele Besucher, die sich den fulminanten Startschuss mit kulinarischer Versorgung, Tombola, Aufführungen und Ausstellungseröffnung nicht entgehen lassen wollen. Ein Abend, an dem Lüchower auf Gardelegener treffen, Stendaler auf Henninger und Arendseer auf Oebisfelder. Ein Abend, an dem besagte Grenzen überwunden werden. Convivere!

Zahl der Ausstellungen und Künstler mehr als verdoppelt

„Das Festival hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren etwa verdoppelt“, so Herbrügger. Größer, bunter, vielfältiger. Denn mittlerweile bietet die Veranstaltungsreihe an drei Tagen 55 Ausstellungen an 39 Orten. 2013, zum Auftakt, waren es noch 25 Ausstellungen an 16 Stellen, mit Werken und Angeboten von 80 Künstlern. Heute, zum Jubiläum, sind es grenzübergreifend 200. „Ein fantastischer Schritt zu mehr Gemeinschaft, Vernetzung, Lebendigkeit“, schreiben die Macher in ihrem Jubiläumsheftchen.

Wer besagtes Heftchen in seinen Händen hält, wird feststellen, wie vielfältig die Angebote sind. Neben mehreren Angeboten in Salzwedel können Besucher beispielsweise Kutschfahrten in Benkendorf unternehmen, Kräuter in Ellenberg kennenlernen, Malerei in Gardelegen bestaunen, Schmiedearbeiten in Kerkuhn erleben, Honig in Riebau kaufen, Bogenschießen in Wiersdorf. Und das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt.

„Wagen & Winnen muss man erfahren“, sagte 2022 eine Seniorin aus Lüchow bei der Eröffnung im Bürgermeisterhof, die viele Orte mit dem Rad ansteuern wollte. Und genau das ist es, was dieses Kunstfestival so reizvoll macht. Es bietet einen besonderen Blick auf Land und Leute. Und wie sagte schon Vincent van Gogh: „Es gibt nichts Künstlerischeres, als Menschen zu lieben.“