weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Drogenprozess in Salzwedel: Warum ein 23-Jähriger jede Menge Kokain und Cannabis im Auto hatte

Eil
Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt ums Leben
Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt ums Leben

Drogenprozess in Salzwedel Warum ein 23-Jähriger jede Menge Kokain und Cannabis im Auto hatte

Ein junger Salzwedeler wollte groß in den Drogenhandel einsteigen, doch einiges lief schief.

Von Antje Mewes 09.10.2025, 06:45
Ein Paket mit Kokain, diesen Stoff wollte ein 23-Jähriger Salzwedeler mit Koffeintabletten strecken und verkaufen.
Ein Paket mit Kokain, diesen Stoff wollte ein 23-Jähriger Salzwedeler mit Koffeintabletten strecken und verkaufen. Foto: dpa

Salzwedel. - Intensive Sicherheitskontrollen Dienstag im Amtsgericht Salzwedel: Wer in den Saal 1 wollte, musste alles Metallische abgeben und durch einen Detektorrahmen gehen. Grund war ein Verfahren gegen einen Salzwedeler, bei dem es um Besitz und Handel von erheblichen Mengen verschiedener Drogen ging .