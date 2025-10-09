Ein junger Salzwedeler wollte groß in den Drogenhandel einsteigen, doch einiges lief schief.

Warum ein 23-Jähriger jede Menge Kokain und Cannabis im Auto hatte

Ein Paket mit Kokain, diesen Stoff wollte ein 23-Jähriger Salzwedeler mit Koffeintabletten strecken und verkaufen.

Salzwedel. - Intensive Sicherheitskontrollen Dienstag im Amtsgericht Salzwedel: Wer in den Saal 1 wollte, musste alles Metallische abgeben und durch einen Detektorrahmen gehen. Grund war ein Verfahren gegen einen Salzwedeler, bei dem es um Besitz und Handel von erheblichen Mengen verschiedener Drogen ging .