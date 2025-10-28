Landwirtschaft und Straßenbau Wie Benneckensteiner trotz schlechter Ernten einst „steinreich“ geworden sind

Früher gestaltete sich der Anbau beispielsweise von Getreide und Hafer in Benneckenstein wegen der klimatischen Bedingungen schwierig. An Weizen war überhaupt nicht zu denken, der Boden war oftmals zu kalt und zu steinig. Dafür hatten die Steine einen anderen Vorteil.