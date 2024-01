Fachleute im Altmarkkreis sehen sich für Hochwasserlagen in Salzwedel und dem Umland gerüstet. Die Flüsse haben Platz, um sich in Überschwemmungsgebieten auszubreiten.

Was passiert, wenn in Salzwedel ein Hochwasser kommt

Zur Weihnachtszeit stieg der Pegel der Dumme in Salzwedel mächtig an.

Salzwedel. - Nach den eher trockenen vergangenen fünf Jahren war es für viele schwer vorstellbar, wie sich langanhaltende Niederschläge auswirken können. Umso mehr wurde das Hochwasser in Dumme und Jeetze bestaunt. Bei einigen kamen Befürchtungen auf, es könnte so enden wie in Teilen von Niedersachsen oder wie im Süden Sachsen-Anhalts an der Helme. Denn immerhin wurden Weihnachten auch in Salzwedel Sandsäcke aufgetürmt, und aus einigen Kellern musste Wasser gepumpt werden. Wie wäre der Altmarkkreis gerüstet, wenn es zu schlimmeren Situationen käme?, wollte die Volksstimme von den zuständigen Fachleuten in der Kreisverwaltung wissen.