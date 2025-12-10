Vier Tage lang gibt es auf dem Marktplatz der Hansestadt am Bürgercenter Leckeres und auch Geschenke.

Die Polizei war auch im vergangenen Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Salzwedel präsent.

Salzwedel. - Der Salzwedeler Weihnachtsmarkt beginnt Donnerstagmittag auf dem Marktplatz am Bürgercenter. Das Motto ist auch in diesem Jahr „Von Salzwedelern für Salzwedeler“.

Heißt: Vereine bieten kleine Leckereien an oder präsentieren Arbeiten und Erzeugnisse aus ihrem Vereinsleben, sorgen mit kleinen Aktionen für Kurzweil, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler. Noch bis Sonntag soll dort vorweihnachtliche Stimmung herrschen. Geöffnet ist Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag von 11 bis 22 Uhr, Sonnabend ebenfalls von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Die Anbieter von Glühwein, Speisen, Süßigkeiten und das Kinderkarussell sind gestern bereits vom Rathausturmplatz auf das Festgelände umgezogen. Dort erwarten zahlreiche Stände die Besucher. Neben Leckereien wie Plätzchen oder Lebkuchen werden auch Geschenke und Dekoration zu haben sein. Für die Kinder gibt es verschiedene Animationen wie Malen oder Basteln. Und der Weihnachtsmann wird ebenfalls regelmäßig vorbeischauen.

Die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Olaf Meining und Vertretern der Werbegemeinschaft ist Donnerstag um 11 Uhr. Mit dabei sind dann auch die Familien Pohland aus Salzwedel und Brand aus Pretzier. Sie haben die Nordmanntanne für den Rathausturmplatz und die Blautanne für den Marktplatz gesponsert.

Außerdem gibt es am Wochenende den beliebten Kunsthandwerkermarkt im Rathaus, teilt Köhler weiter mit. Heimische Vereine und Händler werden dort Sonnabend und Sonntag jeweils zwischen 11 und 18 Uhr ihre Waren feilbieten.

Das Sicherheitskonzept ist aktualisiert worden, sieht aber ähnlich aus wie im vergangenen Jahr, informiert Köhler. Unter anderem werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Polizei und Securityleute vor Ort sein.