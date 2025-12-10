Drei Hobbykünstlerinnen aus Salzwedel haben die Schönheit der alten Hansestadt mit dem Zeichenstift eingefangen und daraus einen Kalender gemacht.

Salzwedel/vs. - inen Kunstkalender mit typischen und weniger bekannten Motiven der Salzwedeler Altstadt haben Ines Kahrens, Ursula Micheel und Birgit Schwesig rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest 2025 Anfang Dezember veröffentlicht.

13 kolorierte Zeichnungen

Der Kalender mit dem Titel „Unterwegs in Salzwedel 2026“ enthält 13 stimmungsvolle, kolorierte Zeichnungen, die die drei Salzwedelerinnen in den vergangenen zwei Jahren bei Streifzügen durch die Salzwedeler Altstadt angefertigt haben. Bewaffnet mit Papier und Zeichenstiften hatten sie dabei häufig die markanten Sehenswürdigkeiten im Blick: vom Steintor bis zur Mönchskirche. Aber auch die schönen Blicke wie den in die Fachwerkromantik der Burgstraße oder den auf die verträumten Häuser am Ufer der Jeetze haben sie mit feinen Strichen festgehalten.

Ein liebevoller Blick auf Salzwedel

Der Kunstkalender im DIN A5-Format ist in der Buchhandlung Leseland und im Geschäft Holzwurm in der Burgstraße erhältlich. Ein Hingucker, der einen liebevollen Blick auf Salzwedel wirft und die Schönheit der alten Hansestadt sehr gekonnt eingefangen hat.