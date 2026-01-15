Ein länger andauernder Stromausfall und Katastrophenfälle sind auch im Altmarkkreis nicht ausgeschlossen, aber wie sind die Behörden darauf vorbereitet+ß.

Stromausfall im Südwesten Berlins: Plötzlich gingen überall die Lichter aus. Nur die Fahrzeugbeleuchtung sorgte für Helligkeit.

Salzwedel. - Zack, das war’s, von einer Sekunde auf die andere geht nichts mehr. Das hat bei einem Stromausfall jeder schon einmal erlebt, meistens mit der Zuversicht, dass der ganze Spuk bestenfalls nach Minuten, sonst aber nach wenigen Stunden wieder vorbei ist. Anders in Berlin, gleich über mehrere Tage blieben tausende Haushalte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Unternehmen, Schulen, Kindertagesstätten und mehr ohne Strom und damit meist ohne Heizung und ohne Wasser, bei eisigen Temperaturen. Kein schöner Gedanke, dennoch auch in ländlichen Gegenden nicht auszuschließen. Aber wie sind die Westaltmärker vorbereitet?