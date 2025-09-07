Die Arzneipflanze des Jahres ist auch im Altmarkkreis Salzwedel sehr verbreitet und leicht zu erkennen. Die Wirkstoffe der Schafgarbe ähneln sehr der Kamille.

Wie man mit Schafgarbe Wunden heilen kann

Die Gemeine Schafgarbe ist die Arzneipflanze des Jahres.

Salzwedel. - Der Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde Würzburg hat die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Begründet wird dies mit ihrer vielfältigen Nutzung und ihrem Potenzial für weitere Forschungen.