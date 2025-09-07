weather wolkig
  4. Arzneipflanze des Jahres: Wie man mit Schafgarbe Wunden heilen kann

Die Arzneipflanze des Jahres ist auch im Altmarkkreis Salzwedel sehr verbreitet und leicht zu erkennen. Die Wirkstoffe der Schafgarbe ähneln sehr der Kamille.

Von Günter Brennenstuhl 07.09.2025, 08:30
Die Gemeine Schafgarbe ist die Arzneipflanze des Jahres.
Die Gemeine Schafgarbe ist die Arzneipflanze des Jahres. Foto: Günter Brennenstuhl

Salzwedel. - Der Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde Würzburg hat die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Begründet wird dies mit ihrer vielfältigen Nutzung und ihrem Potenzial für weitere Forschungen.