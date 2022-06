Wie Pinguin, Weihnachtsmann und Rentier für Lichterglanz in Arendsee sorgen

Arendsee - Gemeinsame Spaziergänge, zum Beispiel in der Familie, bieten Abwechslung an Wochenenden. Und in der Vorweihnachtszeit muss es nicht immer die klassische Tour am Ufer entlang sein. Denn Arendsee lässt sich derzeit außerhalb der Sommersaison auf einer Art Lichterspur entdecken.