Salzwedel - Schuhe, Styroporkugeln, Wimpel, Banner, Gießkannen, Traumfänger: Über den Köpfen der Salzwedeler wird es bunt. Stück für Stück entwickeln sich die Straßen und Gassen der alten Hansestadt zum kunterbunten Hingucker. Zumindest, wenn die Blicke gen Himmel wandern. Denn ein Kunstprojekt, um die Stadt aufzuwerten, hat begonnen. Von Salzwedelern für Salzwedel.

Bianka Niemeyer ist zufrieden. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen von den Lady Lions treibt sie das Vorhaben zur Aufwertung des Zentrums voran. Aus gutem Grund. „In den vergangenen Monaten ist uns vermehrt bewusst geworden, dass Salzwedel ein Imageproblem hat“, hieß es Anfang März von den Lady Lions in einem Flyer. Trotz baulicher Bemühungen seien die Straßenzüge in Salzwedel in die Jahre gekommen: „Kleine Angebote, die staunen lassen, vermissen nicht nur wir.“ Vielmehr wolle man nach der Schaufensteraktion, bei der leere Geschäfte dekoriert wurden, einen nächsten Schritt zur Belebung gehen. Daher habe man sich zum Ziel gesetzt, die Stadt mit einer kreativen Aktion aufzuhübschen. „Im ersten Schritt haben wir Schulen, Kitas und Vereine angesprochen“, so Bianka Niemeyer. Diese konnten sich im Verbund Gedanken machen, mit welchen Elementen das Stadtzentrum aufgewertet werden soll. Dabei sollte Wert auf wetterfeste Stoffe gelegt werden. Gesagt, getan.

Die Idee dazu hatte Bürgermeister Olaf Meining von einer Privatreise in Österreich mitgebracht. Denn nicht nur das Alpenländle, auch weitere europäische Städte nutzen diese Art der Dekoration, um ihre Zentren aufzuwerten.

Nun also auch Salzwedel. Hierzu nutzen die Lady Lions die Infrastruktur der Stadt. Wo noch vor kurzem die Wimpel für das Hansefest warben, hängen nun die kunterbunt gestalteten Elemente, an denen neben den Damen unter anderem auch Kinder und Jugendliche der Ganztagsschule Lessing, des Jahngymnasiums, Pestalozzi-Schule oder vom Hort Jenny Marx mitwirkten. In erster Linie sind die Objekte über der Neupeverstraße, Breite Straße und Burgstraße zu sehen. Zudem werden noch Bäume im Zentrum mit Deko-Schmetterlingen, Vogelhäuschen und bunten Vögeln gestaltet, so Bianka Niemeyer.