Der Winter macht vielen Autofahrern zu schaffen. Werkstatt-Chef Steffen Prögler aus Salzwedel erklärt, mit welchen einfachen Mitteln Scheiben, Türen und Motor auch bei Frost funktionieren.

Wintertipps vom Experten: Was Autofahrer jetzt bei Kälte und Frost beachten sollten

Auf das lästige Scheibenkratzen könnten viele gut und gerne verzichten. Dafür gibt es Tipps vom Experten.

Salzwedel. - Der Winter ist da – und mit ihm Schnee, Eis und frühmorgendliche zugefrorene Autoscheiben. Viele Autofahrer stehen jeden Morgen vor derselben Herausforderung: Wie kriege ich mein Auto schnell und sicher startklar?