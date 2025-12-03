weather regen
  4. Auto winterfest machen: Wintertipps vom Experten: Was Autofahrer jetzt bei Kälte und Frost beachten sollten

Der Winter macht vielen Autofahrern zu schaffen. Werkstatt-Chef Steffen Prögler aus Salzwedel erklärt, mit welchen einfachen Mitteln Scheiben, Türen und Motor auch bei Frost funktionieren.

Von Elisa Schulz 03.12.2025, 07:00
Auf das lästige Scheibenkratzen könnten viele gut und gerne verzichten. Dafür gibt es Tipps vom Experten.
Salzwedel. - Der Winter ist da – und mit ihm Schnee, Eis und frühmorgendliche zugefrorene Autoscheiben. Viele Autofahrer stehen jeden Morgen vor derselben Herausforderung: Wie kriege ich mein Auto schnell und sicher startklar?