Auto winterfest machen Wintertipps vom Experten: Was Autofahrer jetzt bei Kälte und Frost beachten sollten
Der Winter macht vielen Autofahrern zu schaffen. Werkstatt-Chef Steffen Prögler aus Salzwedel erklärt, mit welchen einfachen Mitteln Scheiben, Türen und Motor auch bei Frost funktionieren.
03.12.2025, 07:00
Salzwedel. - Der Winter ist da – und mit ihm Schnee, Eis und frühmorgendliche zugefrorene Autoscheiben. Viele Autofahrer stehen jeden Morgen vor derselben Herausforderung: Wie kriege ich mein Auto schnell und sicher startklar?