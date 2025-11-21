Fünf Unternehmen aus der Altmark sind geehrt worden. Der Wirtschaftspreis Altmark ist in diesem Jahr in Stendal verliehen worden.

Stendal/VS. - Das Geheimnis um die Gewinner des Wirtschaftspreises Altmark 2025 ist am 21. November abends im Schulungs- und Bildungszentrum der Kreissparkasse Stendal gelüftet worden. Diesen haben der Landkreis Stendal, der Altmarkkreis Salzwedel und die beiden Sparkassen der Altmark ausgelobt.

Auch interessant: Die fünf Preisträger stehen fest

Geehrt wurden das Unternehmen Ost Bau Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH, die seit 35 Jahren am Markt und ein wirtschaftliches Zugpferd der Region ist; die Apenburger Landbäckerei, die Karin Beier vor 28 Jahren eröffnet hat und die die einzige Biobäckerei ihrer Art in Sachsen-Anhalt ist; sowie die Tischlerei Axel Pieper aus Ahlum, die auf eine 135-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann, in fünfter Generation geführt wird und sich besonders für die Ausbildung des Nachwuchses engagiert.

Bilderbuchcafé in Havelberg zieht viele Besucher an

In der Kategorie „Existenzgründung“ ging der Sieg an den Dachdeckermeisterbetrieb Schramm aus Schönhausen, in dem Stefan Gräf für seinen schwer erkrankten Chef einsprang und ohne Übergabe die Firma erfolgreich weiterführte.

Das Bilderbuchcafé der Hansestadt Havelberg, das sich über die Jahre zu einer beliebten Anlaufstelle entwickelte, gewann in der Kategorie „Tourismus & Gastronomie“.