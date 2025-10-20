Ein Wohnheimplatz, eine kleine Wohnung oder Hilfe vom Arbeitgeber – so finden minderjährige Azubis in Salzwedel ein Dach über dem Kopf. Allerdings: Einfache Lösungen gibt es kaum.

Die Berufsschule in Salzwedel bietet ein Wohnheim vor allem für minderjährige Azubis. Doch einige suchen auch auf dem Wohnungsmarkt.

Salzwedel. - Nach der Schule beginnt für viele Jugendliche die Ausbildung – oft weit weg vom Elternhaus. Besonders minderjährige Azubis stehen dann vor der Frage, wo sie während der Lehrzeit wohnen können. Wie ist die Situation in Salzwedel? Die Rückmeldungen von Schulen, Betrieben, Kammern und Wohnungsanbietern zeigen: Es gibt Möglichkeiten, aber keine einfachen Lösungen.