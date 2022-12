Weihnachtskonzert der Zaunkönge in Salzwedel: Premiere für neuen Chorleiter

Zum ersten Mal dirigierte der neue Chorleiter der Salzwedeler Zaunkönige, Sebastian Klopp, das Weihnachtskonzert in der Mönchskirche. Das Programm dazu wurde in Rekordzeit erarbeitet.

Die Zaunkönige feierten mit ihrem neuen Chorleiter Sebastian Klopp (rechts) beim diesjährigen Weihnachtskonzert in der Salzwedeler Mönchskirche ein erfolgreiches Debüt.

Salzwedel - Gleich eine doppelte Premiere war das diesjährige Weihnachtskonzert der Zaunkönige in der Salzwedeler Mönchskirche: Es war nicht nur der erste Auftritt des Traditionschores unter der neuen Leitung von Sebastian Klopp, sondern auch überhaupt das erste Konzert in neuer Konstellation. Erst im September konnten die Proben dafür nach der Übergabe des Taktstocks von Hermann Horenburg an Sebastian Klopp beginnen.