„Wegelagerei und Abzocke“, so sprachen Salzwedeler Stadträte über die Kontrolle in der Tempo-30-Zone am Gerstedter Weg. Mehr Druck auf die Autofahrer wollte andere.

Zoff in Salzwedel über Blitzer in Tempo-30-Zone

Salzwedel - Seit der Umleitung aufgrund der Bauarbeiten an der Bundesstraße 71 zwischen dem Lokschuppen-Kreisel und der Einmündung Große Pagenbergstraße gilt auf dem Gerstedter Weg Tempo 30. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde ab der Einmündung zum Böddenstedter Weg bis zum Ortsausgang nach Gerstedt eingerichtet. Dass dort nur zwei Tage später das Blitzer-Auto der Stadt stand, erregte im Stadtrat die Gemüter.

Volker Reinhardt (Freie Fraktion) sprach von unberechtigter Abzocke. Die Stadt hätte den Autofahrern mehr Zeit lassen müssen, sich darauf einzustellen. Das Warnschild „Achtung Radarkontrolle“ aufzustellen, wäre aus seiner Sicht ebenfalls fairer gewesen, „als sofort dort abzukassieren“, befand er und erhielt Unterstützung von Stadträtin Alke Seibt (Die Linke).

Sie sprach von moderner Wegelagerei. Ihre Fraktion habe sich seinerzeit dagegen entschieden, den Messwagen für viel Geld anzuschaffen. Was die Aktion in der vergangenen Woche anbelange, finde sie es nicht okay, die Autofahrer zu bestrafen, die mit einer gewissen Routine dort unterwegs seien und das Schild kurz hinter der ebenfalls neuen Ampelregelung an der Einfahrt zum Böddenstedter Weg vielleicht gar nicht bemerkt hätten.

Kritik an Standort des Blitzers

Für Kritik sorgte auch der Standort des Blitzers in Höhe der ehemaligen Pumpenfabrik unweit des Ortsausgangs.

Ganz anders sahen das Norbert Hundt (SPD) und Lothar Heiser (CDU). „Erziehungsmaßnahmen müssen weh tun“, so der SPD-Stadtrat. Er verglich das mit dem Rauchverbot auf dem Schulhof. In seiner Zeit als Schulleiter habe er die rauchenden Schüler dem Ordnungsamt gemeldet. Erst, als die Eltern kräftig zahlen mussten, sei es mit der Qualmerei vorbei gewesen.

„Nur Druck, Druck, Druck“ helfe, um Autofahrer dazu zu zwingen, sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, sagte Lothar Heiser. „Die Leute müssen erzogen werden“, ergänzte er. „Erzogen werden muss niemand, das war vielleicht zu DDR-Zeiten so, aber nicht mehr heute“, konterte Volker Reinhardt.