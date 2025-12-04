Ein Familienvater aus der Ukraine wurde in Salzwedel wegen alkoholisiertens Fahrens ohne Führerschein zu Haft auf Bewährung verurteilt.

Zu oft ohne Führerschein erwischt: Haftstrafe für achtfachen Vater

Ein Polizist winkt bei einer Kontrolle ein Fahrzeug an den Rand.

Salzwedel. - Die Polizisten stoppten den Mann mitten in der Nacht: Um 2.30 Uhr fuhr ein gebürtiger Ukrainer am 5. April diesen Jahres in einem VW Touran mit polnischem Kennzeichen durch die Salzwedeler Altperverstraße. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille und die Kontrolle der Papiere zeigte: Der Mann saß ohne Führerschein am Steuer.