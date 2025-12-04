Sobald der erste Schnee liegt, treibt es Schneefiguren-Freunde vor die Haustür. Auch in Biederitz wurde an der Kantorwiese zuletzt eine uralte Tradition fortgesetzt.

Zwei Figuren blieben nach dem ersten Schneefall des Jahres auf der Kantorwiese in Biederitz zurück. Künstlername: unbekannt.

Biederitz - Wenn sich angesichts des digitalen Wandels die Welt von den Füßen auf den Kopf stellt, so bleiben doch manch althergebrachte Aktivitäten nach wie vor liebgewonnene Tradition. Eine davon war zuletzt auch wieder in der Ortschaft Biederitz zu beobachten - mit einer bislang unbekannten Botschaft.