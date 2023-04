Hans Both Aktzeichnung und Lithografie: Was in neuer Schönebecker Galerie zu sehen ist

Passend zum 800. Geburtstag der Stadt präsentiert die neue Galerie „Kunst-Kontor“ Bilder des Künstlers Hans Both. Die Galerie möchte in ihren Räumlichkeiten den Künstlern in der Region eine Plattform geben.