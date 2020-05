Ein Nest des Eichenprozessionsspinner an einem Baumstamm. Die Schmetterlingsraupe ist durch ihre durch die Luft wirbelnden Härchen seit einigen Jahren in vielen Regionen zum Problem geworden – auch in Schönebeck. Foto: Bernd Thissen/dpa

Im Gegensatz zu anderen Kreisen hatte der Salzlandkreis keinen Unterstützungbedarf im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner angezeigt.

Eichenprozessionsspinner: Merkmale – Gefahren – Gegenmaßnahmen Der Eichenprozessionsspinner (EPS) ist in Mitteleuropa beheimatet und lebt meist auf Eichen, seltener auch auf Buchen. Er gehört zu jenen Insekten, die durch eine Klimaerwärmung stark begünstigt werden. Vor allem in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zeigen sich starke Ausbreitungstendenzen. Die gut getarnten Eigelege – abgelegt von Ende Juli bis Anfang September – befinden sich an Zweigen und dünnen Ästen in der Baumkrone. Ende April bis Anfang Mai schlüpfen die Raupen ungefähr zeitgleich mit dem Austreiben der Bäume. Die Raupen leben in Kolonien (bis zu mehreren Tausend Tieren) und durchlaufen fünf bis sechs Larvenstadien. In der Nacht „prozessionieren“ sie in die Baumkronen, um dort an den Blättern zu fressen und kehren meist erst im Morgengrauen in ihre Nester zurück. Die typischen Gespinstnester werden etwa ab dem 5. Larvenstadium angelegt und befinden sich häufig an Astgabelungen, an der Unterseite von Starkästen und auch am Stamm. Nach dem letzten Larvenstadium verpuppen sich die Raupen und verlassen ihre Kokons im Juli als unscheinbare graubraune Motten. Der Eichenprozessionsspinner hatte bisher überwiegend eine gesundheitlich-hygienische Bedeutung, da er bei Menschen allergische Reaktionen hervorrufen kann (Raupendermatitis, Augen, und Atemwegsrezungen, Atemnot, allergische Schockreaktion). Aber in den vergangenen Jahren kam es insbesondere in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auch zu flächigen Kahlfraßereignissen. Dort, wo mehrere Jahre hintereinander gefressen wurde, entstanden bereits schwere Bestandsschäden. Der wirksamste Schutz vor einer Kontamination ist das Meiden befallener Areale besonders in der Zeit der gefährlichen Raupenstadien (Mai bis Juli), das durch Aufstellen von Warnhinweisen bzw. Sperrung kritischer Bereiche signalisiert werden kann. Eine Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln ist nur bis zum Ende des zweiten Raupenstadiums (ca. Anfang Mai) sinnvoll, da die Raupen bis zu diesem Stadium noch keine Brennhaare ausbilden. Danach macht eine mechanische Bekämpfung Sinn und kann in Form vom Absaugen oder Abkratzen der Nester mit anschließender Vernichtung der Raupen und Nester durchgeführt werden. Quelle: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Schönebeck l Wie in vielen anderen Kreisen und Städten in Sachsen-Anhalt wird auch in Schönebeck der Befall von Bäumen mit Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS), die mit allergieauslösenden Haaren besetzt sind, beobachtet. Für den Kampf gegen die Raupen mit Bioziden und das mechanische Absaugen der Raupennester hat das Land Sachsen-Anhalt für das Jahr 2020 insgesamt eine Million Euro zur Verfügung gestellt – für die Landkreise, die bei einer Bedarfsabfrage im September 2019 Unterstützungsbedarf angezeigt hatten.

Im Gegensatz zu den kreisfreien Städten Dessau und Magdeburg, dem Altmarkkreis Salzwedel und den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Börde, Stendal und Wittenberg habe der Salzlandkreis aber keinen Bedarf angezeigt, teilt das Sozialministerium auf Nachfrage mit. Im Jahr 2019 wendete das Land Sachsen-Anhalt insgesamt zwei Millionen Euro für die Bekämpfung der Raupen auf.

Eigentümer sind verantwortlich

„Verantwortlich für EPS-Bekämpfungsmaßnahmen sind grundsätzlich die Eigentümer oder die anderen Verfügungsberechtigten der Grundstücke, auf denen die mit EPS befallen Bäume stehen, das heißt bei Privatgrundstücken sind die Privateigentümer und auf öffentlichen Flächen die Kommunen verantwortlich“, erklärt Ute Albersmann, Sprecherin im Sozialministerium. Koordiniert werden die Maßnahmen in Kommunen wie Schönebeck, die bei möglicher Gesundheitsgefährdung von Personen getroffen werden müssen, von den jeweiligen Landkreisen.

Für die öffentlichen Flächen in Schönebeck ist entsprechend die Stadtverwaltung, genauer gesagt das Grünflächenamt zuständig. Zwar könnten die ersten Raupen schon seit April wieder aktiv sein, doch Meldungen über einen Befall seien bisher nicht eingegangen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Brennhaare bergen Gefahr

Gefährlich werden die Brennhaare der Raupen für den Menschen in der Regel auch erst ab frühestens Juni. Denn ab dem dann in der Regeln startenden dritten Larvenstadium bilden die Raupen die allergieauslösenden Brennhaare aus, die innen hohl sind und das Eiweißgift Thaumetopoein enthalten. Zu den möglichen allergischen Reaktionen zählen: Hautreaktionen (Raupendermatitis), akute Augenreizungen, Reizungen der Atemwege und Atemnot. In Einzelfällen (bei überempfindlichen Personen) könne es laut Nordwestdeutscher Forstlicher Versuchsanstalt auch zu allergischen Schockreaktionen kommen.

In Schönebeck beliefen sich die Kosten für die Bekämpfung des EPS im vergangenen Jahr auf rund 5000 Euro, wie die Stadt mitteilte. Vorgekommen waren die Raupen in Schönebeck bislang „vor allem an den Eichen in Elbenau, Ranies und Pretzien“, heißt es seitens der Stadt. An Eichen deshalb, weil die Raupen – ihr Name lässt es ja bereits erahnen – vor allem auf Eichen leben.

Aufenthalt unter Eichen vermeiden

Die Kosten für die Bekämpfung der Raupen entstehen aufgrund verschiedener Maßnahmen. So wurden in Schönebeck im vergangenen Jahr „an stark frequentierten Orten, zum Beispiel Spielplätze, Kindereinrichtungen und Wohnbebauung“ Raupen entfernt. „Weitere Maßnahmen sind das Absperren von Flächen und das Aufstellen von Warnschildern, um den Aufenthalt unter Eichen im Frühsommer zu vermeiden und um möglichen allergischen Reaktionen vorzubeugen“, heißt es seitens der Stadt.

In Ranies musste der Spielplatz am Sängerwäldchen 2019 deshalb sogar gesperrt werden und soll im Rahmen einer Sanierung auf die Grünfläche in der Ortsmitte verlegt und mit neuen Spielgeräten und Bänken ausgestattet werden.