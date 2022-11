Altpfarrer Peter Fischer aus Schönebeck bringt sein nächstes Buch heraus

Bad Salzelmen - Das musste ja so kommen. Wer Altpfarrer Peter Fischer aus Bad Salzelmen kennt, der weiß, dass er „Renten-Dasein“ irgendwie anders definiert als seine Mitmenschen. Sein intensiver Glaube an Gott liegt dem heute 85-Jährigem so sehr am Herzen, dass er dieses Gefühl auch seinem Umfeld näher bringen will. Nach zwei Büchern zu DDR-Zeiten und einem drittem im Jahr 2017 kommt pünktlich vor der Weihnachtszeit das vierte Buch des niemals stillen und stillsitzenden Peter Fischer heraus: das Andachtsbuch „Vitamine für den Glauben“. Was steht in den Buch?