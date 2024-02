Was die Stadt Schönebeck bei Amazon bestellt und was das kostet

Nicht nur Otto Normalbürger bestellt online bei Amazon. Auch Städte wie Schönebeck oder Staßfurt bestellen bei dem Versand-Riesen. Doch was landet bei den Verwaltungen im Warenkorb - und was kostet das?

Schönebeck/Staßfurt - Online zu kaufen, beispielsweise über den Versand-Riesen Amazon, ist ja so herrlich bequem. Handy oder Laptop raus und das gewünschte Produkt ist nur mit wenigen Klicks oder Fingertips im Warenkorb. Dass der stationäre Handel überall in der Republik darunter leidet, ist bekannt. Interessant in dem Zusammenhang: Nicht nur die Bürger in den verschiedenen Städten und Kommunen nutzen Amazon, sondern auch die Städte und Kommunen selbst. Für welche Summen kaufen Schönebeck und Staßfurt ein und was landet dabei im Warenkorb?