Ameos Schönebeck: Mit Medikamenten gegen das Coronavirus

Bei Ameos in Schönebeck spielen für die richtige Behandlung von Corona-Patienten viele Faktoren eine Rolle.

Schönebeck - Tausende Menschen in ganz Deutschland müssen aufgrund einer Corona-Infektion in Kliniken versorgt werden – die einen auf Normalstation, die anderen auf der Intensivstation. So ist es auch im Ameos Klinikum Schönebeck. „Aktuell (21. Dezember 2021) werden im Ameos Klinikum Schönebeck neun Patienten und Patientinnen mit einer Covid-Infektion behandelt, vier davon auf der Intensivstation“, erklärt Ameos-Sprecherin Kathrin Adam gegenüber der Volksstimme. Doch wie werden die Infizierten behandelt?