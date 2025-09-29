Ein Nachmittag mit DDR-Kultliedern, Tanz und Witz verspricht beste Unterhaltung im Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf. Nach der Verschiebung im Frühjahr steigt die große Show nun im Oktober.

Bördelands Komikerin Josefine Lemke und Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt bei der ursprünglichen Vorstellung der Veranstaltung, die im Oktober nachgeholt wird.

Eggersdorf. - Eigentlich hätten die Besucher den Schlagernachmittag schon am 27. April erleben sollen. Doch der Termin musste verschoben werden. Nun wird die Veranstaltung am Sonntag, 19. Oktober, nachgeholt. Ab 15 Uhr verwandelt sich das Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf in eine Bühne für Schlager, Tanz und Humor. Für viele ist es ein Wiedersehen mit Stimmen und Gesichtern, die über Jahrzehnte zum festen Bestandteil der Musiklandschaft gehörten.