Erheblicher Sachschaden entstand, als ein Auto Ende Mai in das Lottogeschäft von Torsten Pillat in Schönebeck raste. Inzwischen sind die Schäden behohen und Verletzungen verheilt.

Die Scheibe des Lottoladens auf dem Schönebecker Markplatz ist wieder repariert. Im Mai war ein Auto in das Geschäft gefahren.

Schönebeck. - Fünf Monate nach dem Unfall ist auch die Außenansicht des Ladens „Lotto am Markt“ wieder wie früher. Ende Mai war mit dem Beginn des Brunnenfestes in der Elbestadt eine Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen auf den fast schon gesperrten Markt gefahren und verlor die Orientierung. Anschließend raste sie in die Scheibe des Lotto-Geschäfts.