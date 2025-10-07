weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Unfall auf Marktplatz: Auto rast in Schönebecker Lottoladen: Schäden wieder behoben

Erheblicher Sachschaden entstand, als ein Auto Ende Mai in das Lottogeschäft von Torsten Pillat in Schönebeck raste. Inzwischen sind die Schäden behohen und Verletzungen verheilt.

Von Olaf Koch 07.10.2025, 12:00
Die Scheibe des Lottoladens auf dem Schönebecker Markplatz ist wieder repariert. Im Mai war ein Auto in das Geschäft gefahren.
Die Scheibe des Lottoladens auf dem Schönebecker Markplatz ist wieder repariert. Im Mai war ein Auto in das Geschäft gefahren. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Fünf Monate nach dem Unfall ist auch die Außenansicht des Ladens „Lotto am Markt“ wieder wie früher. Ende Mai war mit dem Beginn des Brunnenfestes in der Elbestadt eine Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen auf den fast schon gesperrten Markt gefahren und verlor die Orientierung. Anschließend raste sie in die Scheibe des Lotto-Geschäfts.