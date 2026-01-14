Ein 77-jähriger Autofahrer fährt am Dienstag auf der B246a zwischen Biere und Schönebeck auf ein wartendes Fahrzeug auf. Infolge des Unfalls werden mehrere Personen verletzt.

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B246a zwischen Schönebeck und Biere verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Schönebeck/Bördeland. - „Nach derzeitigem Ermittlungsstand und bereits vorliegenden Zeugenaussagen war ein 77-Jähriger mit seinem PKW auf der B246a auf ein an der Ampelanlage stehendes Fahrzeug aufgefahren und hatte dadurch den Unfall verursacht“, teilte Polizeisprecher Marco Kopitz auf Anfrage der Volksstimme zu einem Verkehrsunfall von Dienstagmittag mit. Zeugen hätten zudem berichtet, dass der Mann bereits vor dem Zusammenstoß durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen sei.