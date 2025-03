St.-Johanniskirche Bad Salzelmen: Von verschollen geglaubten Glocken und barocken Schätzen

Wie der Stand bei der Sanierung der barocken Leinwandbilder in der St.-Johanniskirche in Bad Salzelmen ist und wieso der Kirchbauverein mit einer Gemeinde in der Börde über einen Glockenaustausch verhandelt.