Ärger mit der Bahn Fahrt zum Winzerfest nach Freyburg wird für drei Schönebecker zur Odyssee

Der Zugverkehr zwischen Schönebeck und Magdeburg ist wegen Arbeiten an 16 Weichen derzeit stark eingeschränkt. Was ein Schönebecker jetzt bei einem Besuch des Winzerfestes in Freyburg alles so erlebt hat.