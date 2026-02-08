Bahnhof Schönebeck: Sanierung steht kurz bevor

Trotz widriger Umstände und immer wieder auftretender Probleme hat die SWB an ihrem Projekt Sanierung festgehalten. Nun ist der Zeitpunkt nah, dass es losgehen kann.

Schönebeck. - „So nah waren wir dem gesamten Projekt noch nie“, ist sich Karsten Fiedler sicher. Der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbau GmbH (SWB) ist optimistisch, dass in Kürze die Sanierung des Schönebecker Bahnhofs begonnen werden kann. „Es fehlt nur noch eine Unterschrift/Stempel“, erklärt er exemplarisch.