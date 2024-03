Am 21. März findet das zweite Treffen zur Vorbereitung des 9. Salzlandradeltages in Klein Rosenburg statt. Gesucht werden Bürger, die sich beteiligen.

Groß Rosenburg. - So ein sportliches Ereignis will gut vorbereitet sein: Einen Tag nach Frühlingsanfang – am 21. März – treffen sich die Organisatoren des Salzlandradeltages in den Räumen der Burgruine Klein Rosenburg.