Schützenfest Barby Barbyer Tradition darf erst wieder in normalen Zeiten stattfinden
Nach dem letzten Schützenfest 1938 wurde die jahrhunderte alte Tradition pausiert - ein silbernes Zeitzeugnis überdauerte den Krieg und die Wende.
27.08.2025, 12:00
Barby. - „Unser Schützenkönig Kamerad Brabant teilt dem Vorstand mit, daß er am Sonnabend, den 8. November 1930, im Schützenhause den Königsball verbunden mit einer Theateraufführung gibt und ladet alle Kameraden nebst Angehörigen hierzu ein“. So heißt es in einem Schreiben aus dem Nachlass von Gerhard Brabants Großvater Otto, der damals Schützenkönig war.