Nach dem letzten Schützenfest 1938 wurde die jahrhunderte alte Tradition pausiert - ein silbernes Zeitzeugnis überdauerte den Krieg und die Wende.

Barbyer Tradition darf erst wieder in normalen Zeiten stattfinden

Gerhard Brabant an seiner Traditionswand. Der Bäckermeister i.R. ist Gründungsmitglied der Herzog-Heinrich-Schützengilde, als die 1991 reorganisiert wurde. Am Wochenende wird er wieder die blau-weiße Uniform anziehen. Im Hintergrund die Königsscheibe seines Großvaters Otto.

Barby. - „Unser Schützenkönig Kamerad Brabant teilt dem Vorstand mit, daß er am Sonnabend, den 8. November 1930, im Schützenhause den Königsball verbunden mit einer Theateraufführung gibt und ladet alle Kameraden nebst Angehörigen hierzu ein“. So heißt es in einem Schreiben aus dem Nachlass von Gerhard Brabants Großvater Otto, der damals Schützenkönig war.