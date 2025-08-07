weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Veranstaltung im Bördeland: Beliebtes Eggersdorfer Oktoberfest fällt aus

Veranstaltung im Bördeland Beliebtes Eggersdorfer Oktoberfest fällt aus

Die Gemeinde Bördeland hat das Oktoberfest für dieses Jahr abgesagt. Aktuell ist der Veranstaltungsort nicht sicher genug. Ein neuer Termin steht schon fest.

Von Bianca Heimert 07.08.2025, 18:00
Oktoberfest 2023 im Eggersdorfer Sport- und Freizeitzentrum.
Oktoberfest 2023 im Eggersdorfer Sport- und Freizeitzentrum. Foto: Julien Kadenbach

Eggersdorf. - Normalerweise gehört das Oktoberfest in Eggersdorf zur einer im Bördeland beliebten und gut besuchten Tradition. Im vergangenen Jahr zählte das Volksfest mehr als 800 Besucher – rund 1.000 Liter Bier wurden ausgeschenkt. Doch in diesem Jahr fällt das Traditionsfest aus Sicherheitsgründen aus.