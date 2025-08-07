Veranstaltung im Bördeland Beliebtes Eggersdorfer Oktoberfest fällt aus
Die Gemeinde Bördeland hat das Oktoberfest für dieses Jahr abgesagt. Aktuell ist der Veranstaltungsort nicht sicher genug. Ein neuer Termin steht schon fest.
07.08.2025, 18:00
Eggersdorf. - Normalerweise gehört das Oktoberfest in Eggersdorf zur einer im Bördeland beliebten und gut besuchten Tradition. Im vergangenen Jahr zählte das Volksfest mehr als 800 Besucher – rund 1.000 Liter Bier wurden ausgeschenkt. Doch in diesem Jahr fällt das Traditionsfest aus Sicherheitsgründen aus.