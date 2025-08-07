Die Gemeinde Bördeland hat das Oktoberfest für dieses Jahr abgesagt. Aktuell ist der Veranstaltungsort nicht sicher genug. Ein neuer Termin steht schon fest.

Eggersdorf. - Normalerweise gehört das Oktoberfest in Eggersdorf zur einer im Bördeland beliebten und gut besuchten Tradition. Im vergangenen Jahr zählte das Volksfest mehr als 800 Besucher – rund 1.000 Liter Bier wurden ausgeschenkt. Doch in diesem Jahr fällt das Traditionsfest aus Sicherheitsgründen aus.