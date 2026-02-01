Monatelange haben die Narren und Tanzgruppen des Anderbecker Carnevalsclubs ihre große Gala vorbereitet. Am 31. Januar sind die Jecken im Huy in die fünfte Jahreszeit gestartet – der Abend war voller Emotionen.

Endlich im eigenen Saal: Große Emotionen beim Karneval in Anderbeck – die schönsten Fotos

Mit dem Einzug der Funkengarde sowie des Prinzenpaars Niko I. und Jessica I. begann in Anderbeck der Karneval.

Anderbeck. - Nach sechs Jahren hat der Anderbecker Carnevalsclub (ACC) den Auftakt der fünften Jahreszeit endlich wieder im eigenen Saal gefeiert. Erst kam Corona, dann war der Saal schwer sanierungsbedürftig. Weil es in der vergangenen Session nicht geklappt hat mit dem Heimspiel, waren die Emotionen bei der Prunksitzung am Samstagabend, 31. Januar, umso größer.