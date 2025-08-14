Der nasse und kühle Juli hat für wenig Gäste im Calbenser Freibad gesorgt. In den kommenden Wochen lässt sich das trotz der angekündigten Hitzewelle kaum noch aufholen.

Bei Regen und kühlem Wetter blieb das Freibad im Juli oft leer.

Calbe. - Der kühle und feuchte Juli macht sich auch in den Besucherzahlen des Freibades in der Saalestadt bemerkbar. Wie Bürgermeister Sven Hause auf Nachfrage sagte, hatte das Freibad zur Mitte der vergangenen Woche rund 5.700 Besucher.