Die Elbbrauerei in Frohse, in der unter anderem das Bier „Treibgut“ gebraut wurde, wird im November zwangsversteigert.

Schönebeck/Frohse. - Um die Elbbrauerei Frohse, in der Braumeister Stefan Henning unter anderem das Bier „Treibgut“ gebraut hat, ist es still geworden. Nun scheint das Bierbrauen hier endgültig ad acta gelegt worden zu sein – das Gelände am Kleinen Steinklump in Frohse sowie die darauf befindliche Brauerei steht nämlich zur Zwangsversteigerung. Das geht aus einer amtlichen Bekanntmachung des Schönebecker Amtsgerichts hervor. Am 26. November findet demnach die Zwangsversteigerung des insgesamt 230 Quadratmeter großen Grundstücks statt. Der Verkehrswert der Immobilie wird mit 51.000 Euro angegeben.