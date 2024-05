Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biere. - In einer traurigen Serie von Vandalismus, Sachbeschädigungen und Diebstählen, die schon einige Zeit die Bewohner in Biere beschäftigt, wurde am vergangenen Wochenende in den Nachtstunden vom 25. zum 26. Mai der Bierer Park wieder Opfer einer mutwilligen Zerstörung. Ein vor drei Jahren eingepflanzter Baum wurde von Unbekannten beschädigt und durch das Abbrechen des Baumstammes unterhalb der Baumkrone somit zerstört.