Der Karnevalclub Biere startet in eine besondere Session: Erstmals findet das Programm nicht mehr in Biere statt. Was das nun bedeutet.

Noch wird geprobt, in 14 Tagen findet das große Auftrittswochenende statt.

Biere/Eggersdorf. - Noch wird geprobt, gelacht und gefeilt, doch der Countdown läuft: Der Karnevalclub Biere (KCB) steht kurz vor dem Start in die neue Session. Fest steht schon jetzt, dass diese anders wird als viele zuvor. Nach Jahren im Saal des Werk II in Biere zieht der Verein erstmals mit seinem Programm ins Sport- und Freizeitzentrum (SFZ) nach Eggersdorf.