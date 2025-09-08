Eil
Veranstaltung Bollenfest in Calbe mit einzigartiger Ehre für scheidende Königin
Calbe feiert das Bollenfest und die Zwiebel: Der Bollenverein kann eine echte Landwirtin überzeugen, die neue Hoheit der Saalestadt zu werden. Die ehemalige Bollenkönigin Hannah bekommt eine besondere Ehre.
Aktualisiert: 08.09.2025, 14:27
Calbe. - In den vergangenen Jahrzehnten waren wohl noch nie so viele Hoheiten wie beim jüngsten Bollenfest nach Calbe gereist. „Wir haben 37 Hoheiten hier“, freute sich mit Reiner Tischler der Vorsitzende des Bollenvereins.