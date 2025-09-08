Calbe feiert das Bollenfest und die Zwiebel: Der Bollenverein kann eine echte Landwirtin überzeugen, die neue Hoheit der Saalestadt zu werden. Die ehemalige Bollenkönigin Hannah bekommt eine besondere Ehre.

Höhepunkt des Bollfestes in Calbe: Hier schreitet Calbes neue Bollenkönigin zur ihrer Krönung. Die Hoheiten stehen Spalier und klatschen, als Sophie auf dem Marktplatz ankommt.

Calbe. - In den vergangenen Jahrzehnten waren wohl noch nie so viele Hoheiten wie beim jüngsten Bollenfest nach Calbe gereist. „Wir haben 37 Hoheiten hier“, freute sich mit Reiner Tischler der Vorsitzende des Bollenvereins.