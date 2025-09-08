weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Volksfest rund um die Zwiebel in Calbe: Feuershow und neue Bollenkönigin

Veranstaltung Bollenfest in Calbe mit einzigartiger Ehre für scheidende Königin

Calbe feiert das Bollenfest und die Zwiebel: Der Bollenverein kann eine echte Landwirtin überzeugen, die neue Hoheit der Saalestadt zu werden. Die ehemalige Bollenkönigin Hannah bekommt eine besondere Ehre.

Von Thomas Höfs Aktualisiert: 08.09.2025, 14:27
Höhepunkt des Bollfestes in Calbe: Hier schreitet Calbes neue Bollenkönigin zur ihrer Krönung. Die Hoheiten stehen Spalier und klatschen, als Sophie auf dem Marktplatz ankommt.
Höhepunkt des Bollfestes in Calbe: Hier schreitet Calbes neue Bollenkönigin zur ihrer Krönung. Die Hoheiten stehen Spalier und klatschen, als Sophie auf dem Marktplatz ankommt. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - In den vergangenen Jahrzehnten waren wohl noch nie so viele Hoheiten wie beim jüngsten Bollenfest nach Calbe gereist. „Wir haben 37 Hoheiten hier“, freute sich mit Reiner Tischler der Vorsitzende des Bollenvereins.