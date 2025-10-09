In Biere wurde die neue Erntekrone von der Scheune zum Gottesdienst getragen.

Der Spielmannszug der Feuerwehr begleitete den Transport der Erntekrone zur Kirche.

Biere. - Es war ein vertrautes Bild, das in Biere einfach dazugehört: bunt geschmückte Erntewagen, fröhliche Gesichter und der Klang von Trommeln und Flöten, als sich der kleine Zug am Sonntagnachmittag von der Scheune am Park in Bewegung setzte. Voran wurde die Erntekrone getragen, kunstvoll gebunden aus Ähren, Bändern und Blumen.