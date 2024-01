Zens/VS. - Die Zenser kennen sie vor allem unter ihrem Spitznamen „Lori“, doch auch für ihre ehrenamtliche Tätigkeit ist Hannelore Zech in der kleinen Ortschaft im Bördeland bekannt. Seit über 30 Jahren engagiert sie sich für die Bedürfnisse ihrer Mitbürger. Zunächst im Gemeinderat, seit 1997 auch für die ältere Ortsgemeinschaft unter anderem in der Volkssolidarität und im Seniorenrat organisiert Lori zahlreiche Veranstaltungen.

Auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Bördeland wurde sie kürzlich für ihr Engagement ausgezeichnet. Damit gerechnet habe sie zunächst nicht. „Ich bin nicht so dafür, im Mittelpunkt zu stehen.“ Sehr gerne organisiere sie gesellige Zusammenkünfte für andere: „Aber selber trage ich mich nicht so vor.“ Der Ortschaftsbürgermeister von Zens, Frank Ahrend, habe sie zum Neujahrsempfang eingeladen. In der Laudatio lobte Frank Ahrend die „Bescheidenheit, Uneigennützigkeit und hohe Einsatzbereitschaft“ von Hannelore „Lori“ Zech, die im Ehrenamt bis heute ihr Markenzeichen trage.

Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit führte die Zenserin bis vor wenigen Jahren auch die Gaststätte „Zum Bauernstübchen“. Dort wurden zahlreiche private Feiern veranstaltet. Gerne bemüht sie sich auch heute noch um Veranstaltungen im Ort. „Wenn im Dorf Feste ausgestattet werden müssen, dann haben wir da mit dem Wagen gestanden und die Leute versorgt mit Essen und Trinken.“ Früher habe sie das alles neben ihrer Arbeit im Kaufland getan. „Ich brauche das, Menschen um mich.“ Und das flaue auch mit der Zeit nicht ab.