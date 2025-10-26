Jetzt Live:
Auftritt im „Cinema“ Böse Autofahrer in Barby unterwegs
Das Berliner Duo MTS bringt sein Programm mit „Mut, Tatendrang und Schönheit“ auf den Punkt. Am Sonnabend traten die Musiker im ausverkauften Barbyer Kino auf - mit Überraschungen.
Aktualisiert: 26.10.2025, 13:59
Barby. - „Da habe ich 48 Jahre warten müssen, bis ich darauf ein Autogramm bekomme“, strahlte Klaus Ullmann aus Biere. Während seines Grundwehrdienstes in Seelow (Märkisch-Oderland) hatte er die Musiker der Blödeltruppe MTS auf ein A5-Blatt gemalt, wie man es damals als „Organisationsmittel“ bei der Fahne verwendete. Vorlage war wohl ein Plattencover.