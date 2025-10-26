Das Berliner Duo MTS bringt sein Programm mit „Mut, Tatendrang und Schönheit“ auf den Punkt. Am Sonnabend traten die Musiker im ausverkauften Barbyer Kino auf - mit Überraschungen.

MTS-Gründer Sänger Thomas Schmitt (links) mit seinem langjährigen Begleiter, dem Gitarristen und Pianisten Frank Sültemeyer.

Barby. - „Da habe ich 48 Jahre warten müssen, bis ich darauf ein Autogramm bekomme“, strahlte Klaus Ullmann aus Biere. Während seines Grundwehrdienstes in Seelow (Märkisch-Oderland) hatte er die Musiker der Blödeltruppe MTS auf ein A5-Blatt gemalt, wie man es damals als „Organisationsmittel“ bei der Fahne verwendete. Vorlage war wohl ein Plattencover.