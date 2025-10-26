weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Auftritt im „Cinema“ Böse Autofahrer in Barby unterwegs

Das Berliner Duo MTS bringt sein Programm mit „Mut, Tatendrang und Schönheit“ auf den Punkt. Am Sonnabend traten die Musiker im ausverkauften Barbyer Kino auf - mit Überraschungen.

Von Thomas Linßner Aktualisiert: 26.10.2025, 13:59
MTS-Gründer Sänger Thomas Schmitt (links) mit seinem langjährigen Begleiter, dem Gitarristen und Pianisten Frank Sültemeyer.
MTS-Gründer Sänger Thomas Schmitt (links) mit seinem langjährigen Begleiter, dem Gitarristen und Pianisten Frank Sültemeyer. Foto: Thomas Linßner

Barby. - „Da habe ich 48 Jahre warten müssen, bis ich darauf ein Autogramm bekomme“, strahlte Klaus Ullmann aus Biere. Während seines Grundwehrdienstes in Seelow (Märkisch-Oderland) hatte er die Musiker der Blödeltruppe MTS auf ein A5-Blatt gemalt, wie man es damals als „Organisationsmittel“ bei der Fahne verwendete. Vorlage war wohl ein Plattencover.