Zu einem Experimentetag luden die Mitglieder des Industrie- und Kunstmuseums Schönebeck ein. Es knallte, sprudelte und roch nach Farbe. Die Vereinsmitglieder zeigten, was sie können.

Wie man druckt und wie eine Druckmaschine funktioniert, dass konnten die kleinen und großen Besucher ebenso erfahren.

Schönebeck. - Von der ersten Minute an war es am Sonnabend im Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) so voll, dass Vereinspräsident Georg Plenikowski zu unorthodoxen Methoden greifen musste, um sich Gehör zu verschaffen. Der Munitionsfabriker nahm sich einfach ein Zündhütchen und ließ es knallen – und das war nicht der einzige Wumms an diesem Tag.