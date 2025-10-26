Industriemuseum Der große Knall beim Experimentetag in Schönebeck
Zu einem Experimentetag luden die Mitglieder des Industrie- und Kunstmuseums Schönebeck ein. Es knallte, sprudelte und roch nach Farbe. Die Vereinsmitglieder zeigten, was sie können.
26.10.2025, 15:57
Schönebeck. - Von der ersten Minute an war es am Sonnabend im Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) so voll, dass Vereinspräsident Georg Plenikowski zu unorthodoxen Methoden greifen musste, um sich Gehör zu verschaffen. Der Munitionsfabriker nahm sich einfach ein Zündhütchen und ließ es knallen – und das war nicht der einzige Wumms an diesem Tag.